日本核污水排大海 港府拒禁入口食材

稱無進口福島水產 死撐安全加強檢測 日本當局計劃夏天將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的污水經處理後排出大海，多名議員問港府會否在日本排污水前，禁止日本水產進口本港，但環境及生態局局長謝展寰稱，自核事故發生後，福島水產已無進口至本港。若日方排出核污水，港府當採取嚴厲措施，而且今年4月已加強水產檢測。

議員憂提早排水危害食安 立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨討論有關問題，不少議員譴責日本直接排放核污水去海洋，不負責任。議員葛珮帆引述研究稱，當核污水排至海洋後的7至10年內，世界海洋生態會受到健康威脅，並通過食物鏈危害食品安全，而且不清楚日本當局實際排放核污水時間，憂慮會否預先排放。

因此，她建議港府應在日本當局排放核污水之前，禁止日本水產入口。謝展寰回應稱，早在2011年福島核事故後，該處一帶已無水產進口本港，而且本港在4月開始加強檢測。若在日本當局排放之前禁運日本水產，會令他們更無後顧之憂。

考慮食物包裝加輻射警示 在影響本港漁民生計方面，議員何俊賢說，雖然漁民可申請可持續發展基金，但該基金處理效率低，基本上需2至3個月才可處理，建議預先設立一筆資金，更快支援他們。謝認為應好好運用可持續發展基金。議員李浩然則希望當局可在日本食物包裝附加輻射警示。謝展寰表示考慮寫上標籤，以及探討相關警示。

另外，議員鄧家彪直言，去年由日本進口至本港的水產已達2,000億日圓，高於美國，期望當局全面禁止日本相關貨品，以展示強硬態度。他憂慮，事件幾年後淡化，日本更加大膽，核污水沒有過濾便排出大海；又擔心日本當局會否將來自日本的原材料轉至其他城市加工，之後只標籤產品是來自日本。謝展寰稱需視乎國際原子能機構和國家評核專家評估，再決定禁制範圍。