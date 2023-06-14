7.5億建石礦公園 拒分階段開放

【本報訊】立法會工務小組委員會昨日通過斥資近7.5億元興建安達臣道石礦公園項目，稍後提交財務委員會審議。主席議員盧偉國質疑公園的露天劇場無上蓋，要求政府加建以為市民遮蔭擋雨，指地區組織經常有活動，若無上蓋則不能應付驟變的陰雨天氣。

盧偉國指既然當局已經投入了這麼多金錢，不如投入多些，一次性建成，相信市民都會樂見，如果日後再加建，成本或會更高。

當局稱阻工程進度 議員龍漢標亦附和表示，相信財委會不會吝嗇該項成本，他還建議擴大多用途場地使用場景，並不局限於某項運動，以物盡其用。

議員謝偉銓提出分階段開放公園供市民享受遭拒。當局回應由於雨水天氣較以往更多，一定程度上會拖慢進度，加之安達臣區地形複雜、設施多，3年工程期已很進取，分階段開放恐阻遲工程進度。謝又指出公園可與附近的垃圾收集點和回收便利點協同發展，不要「各有各做」。

安達臣道石礦場項目有約10,730個住宅單位，供約30,000人口居住。立法會通過礦場公園的撥款建議，項目預計於2023至2026年間分階段落成，毗鄰觀塘安達邨及安泰邨，佔地8.5公頃，有包括單車公園、寵物公園、露天劇場、足球場等康樂設施供市民使用。