擾亂秩序判囚 李志宏上訴 高院押後裁決

【本報訊】前沙田區議員李志宏於2020年銅鑼灣遊行期間，被指大聲辱罵執法人員「廢物唔係人」以圖引起公憤，事後被裁定一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪成，判監7個月。李不服定罪及判刑，早前獲准保釋等候上訴，高院昨開庭處理其上訴聆訊。上訴一方陳詞指，當時並沒有任何暴力事件發生，上訴人只是投訴執法人員濫用暴力，出現破壞社會安寧行為的風險不高。控辯陳詞完畢後，法官押後裁決，上訴人續准保釋。

25歲上訴人李志宏，案發時為沙田區議會禾輋選區的區議員，被控於2020年5月24日在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

上訴一方陳詞指，案發前雖曾發生上訴人懷疑「插水」稱被執法人員推跌事件，但只屬一場誤會，亦非控方在本案的檢控基礎。又指當時是上訴人見到執法人員向一戴帽男子，施用胡椒噴霧才投訴對方濫捕，由該刻至上訴人被捕的時間，現場並無暴力事件且氣氛較平靜，亦沒有他人被煽動的風險。

稱當時僅「得把口」 上訴一方強調，當時上訴人及其他人的行為只是「得把口」，裁判官不應以執法人員的主觀考慮，指上訴人有煽動而作裁斷。刑期方面，上訴一方指屬過高。

控方陳詞時則指，從片段所見，當時氣氛並非平靜，上訴人的說話亦引起其他人作出反應，他被捕後亦不斷有人出聲要求放人，即使是拍攝片段的市民，亦在片段稱預期會有暴力出現，可見上訴人的行為，確有出現破壞社會安寧的風險。案件編號：HCMA 266/2022