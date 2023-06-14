入侵無綫myTV Super App 40歲男涉刑毀

【本報訊】無綫電視myTV Super手機應用程式（App）上月遭黑客入侵，盜取了超過3萬名客戶個人資料，包括姓名、電話號碼及身份證頭4位數字等，但不包括信用卡資料。執法人員經追查後，成功鎖定一名涉案男子，昨日在沙田大圍美田邨一單位，以涉嫌刑事毀壞拘捕一名40歲男子，檢獲一部手提電腦、一部手機及電腦裝置等證物。

調查顯示，5月初至5月中疑犯涉嫌利用電腦軟件去截取有關應用程式的系統數據，並撰寫黑客電腦程式而盜取客戶資料。暫時未有資料顯示被非法盜取的個人資料，遭轉售賺錢或進一步披露，執法部門正調查疑犯的犯案動機，並將對檢取的電腦進行詳細鑑證。另外，為防範公司電腦程式被針對及入侵，建議有關公司要強化員工安全意識、注意加密數據的重要性、並控制訪問權限、及定期更新軟件和做安全評估測試，最後要定期備份數據。

指盜取3.5萬客戶資料 電視廣播有限公司表示，有關myTV Super數據安全事件，該公司於5月18日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊。公司迅速採取措施進行阻斷，並向執法部門和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。根據公司的調查，未經授權存取的資料涉及大概3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約0.3%，目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。

另外，公司致力於保持與客戶緊密的信任關係，並確保客戶個人訊息得到充分保護，並將繼續關注行業最新案例，並不斷完善公司的安全措施，以確保客戶數據的安全和隱私。無綫電視對此次事件可能帶來的不便深感抱歉。