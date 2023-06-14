財赤下公僕照加薪 華員會仍不滿狂轟

稱幅度未如預期 影響高層士氣 港府庫房正陷財赤，公務員事務局昨日公布，行政長官會同行政會議已就2023至24年度公務員薪酬調整作出決定，高層薪金級別及首長級的公務員，加薪幅度為2.87%，但個別薪點的金額須予訂明；中層及低層薪金級別的公務員，加薪幅度為4.65%。生效日期追溯今年4月1日。

局長楊何蓓茵強調，在作出以上決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。

她指出，下周一（19日）將出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，聽取議員對2023至24年度公務員薪酬調整的意見。政府會盡快將2023至24年度公務員薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮。

指私企搶人才 或加劇流失 對於行政長官會同行政會議決定公務員調薪幅度，華員會會長利葵燕感到失望，當中高層公務員加薪僅得2.87%，而不少高層公務員反映疫情期間日以繼夜地工作，加上現時人手不足，工作量增加，很多時兩人做三人的工作，而他們晚上很多沒下班時間，甚至都做不完，要「打包」周末回家做，而加薪較少，難免影響士氣。

雖則加幅跑贏通脹，但她指私人企業非常積極「搶人才」，包括推行家庭友善政策，擔心高層公務員會因為加薪幅度不如預期，選擇跳槽到私人企業，政府若要留住人才，建議應增加晉升機會，加強年輕公務員的參與感。不過，就職方提出的各項不滿，當局提交立法會的文件中提到，現時的薪酬調整方案已取得最佳平衡，而生活費用的變動是行政長官會同行政會議考慮的6項因素之一。儘管公務員薪酬調整的目的從來都不是為了追蹤通脹，本年度3個薪金級別的薪酬調整方案，仍較截至2023年3月的12個月與截至2022年3月的12個月相比的整體綜合消費物價指數變動，即2.0%為高，中層及低層薪金級別的升幅甚至高出一倍有多。換句話說，公務員的購買力將得到改善。