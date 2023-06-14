航企歡迎措施 認為有助復常

【本報訊】港府昨日公布批准特別計劃輸入外勞，當中批准運輸業界輸入外勞上限8,000名，航空業分到的名額最多。有航空業工會認為計劃不合理。但航空公司則歡迎措施，認為有助本港航空業盡快復常。

就運輸業界輸入外勞，議員陸頌雄認為當局繞過勞顧會，感到「極度遺憾」，他稱現時小巴司機福利待遇低，其他行業的勞務公司會有各種剝削，呼籲港府不能單方面聽業界不夠人的意見，而不去解決行業問題。

外勞待遇較佳被斥不合理 民用航空事業職工總會主席李永富則指，過去3年疫情期間，機場部分工種被減薪，現時社會復常，相關工人薪酬仍未回復至疫前水平。他舉例指，機場裝載工人的月薪約1.3萬至1.4萬元，與市場合理水平脫節。他又稱，機場交通配套欠完善，認為港府未有改善本地工人長久的待遇問題，卻考慮以更優越的薪酬及交通配套輸入外勞，形容「不合理」。

大灣區航空行政總裁許漢忠則歡迎計劃，認為有助香港航空業盡快復常，迎接更多本港及外地恢復到香港的航班，鞏固本港作為國際航空樞紐的獨特地位。他指，本港機場今年4月份的客運量及飛機起降量分別僅為2019年4月疫情前的大約48%及60%，航空業人手短缺是其中一個原因，令航空公司在恢復航班受到一定程度的影響。國泰發言人指，歡迎當局為航空業而設的輸入勞工計劃，深信將有助於解決業內人手短缺問題，並促進重建本港國際航空樞紐。

航運交通界議員易志明指，當局容許運輸業輸入的外勞人數為行業總欠缺人數的一半，認為「做法持平」。