輸入計劃繞過勞顧會 工會不滿

【本報訊】政府昨日公布建造業及運輸業輸入外勞計劃。港府指，引入外勞是因為現時香港復常，市面恢復暢旺，而多個行業均出現勞動力短缺情況，而勞工短缺，會令競爭力、經濟都會受到影響，強調引入外勞是輔助性、非永久性措施，承諾會保障本地勞工就業優先、保障本地勞工的工資收入，以及加強職業教育及培訓工作。被問及為何沒有諮商勞方輸入外勞事宜，以及上月勞顧會會議取消原因，當局指有與不同代表人士溝通，有輸入外勞的決定是在與不同持份者溝通及了解，並檢視了目前建築行業及運輸行業的勞工供應後作出。

工聯會理事長、議員黃國對政府大規模輸入外勞感到失望，而且是在工資偏低行業、沒有改善收入待遇的情況下輸入，實際上經濟復常後部分行業的工資水平未恢復到從前，擔憂機場、運輸業的本地勞工在輸入勞工後會進一步遭到打壓，並會壓抑本地勞工的意見。針對輸入計劃繞過勞顧會，黃國指雖然勞方有參與政府決策，但希望將來政府要接受勞顧會意見，曾為勞顧會成員的議員鄧家彪稱政府此舉「唔尊重」，直言當局需視勞工界為夥伴。

商界：不能再議而不行 議員郭偉强斥此舉「唔理想，唔應該」，而決策和實施「缺乏監管、中門大開」，又對政府放寬26個不能輸入外勞的工種可輸入兩年感到不滿，該26個工種包含送貨員、銀行櫃位、飲食業樓面等，屆時將影響所有行業，對於基層技術員工造成很大打擊。郭又指，現時搶人才包括高中低三個層面，本港畢業生「會唔會出現高不成低不就」，連「技術工都有人搶飯碗」，質問政府在輸入外勞的時候如何回應本地人才發展。

另一方面，商界議員林健鋒認為計劃可幫助建築業、運輸業解決燃眉之急，對於計劃繞過勞顧會，他認為不能再「議而不行」，又希望計劃細則不要再等幾個月才落實。議員陳祖恒希望當局持續與業界加強協調，細化外來勞工融入本港工作的安排，因應情況優化交通、住宿等配套，確保不會衍生其他社會問題，同時期望政府更着力加強職專教育及培訓本地技術人才的工作，吸引更多本地勞工重投市場，以具前瞻性的政策和規劃，應對相關行業未來的人力需求。