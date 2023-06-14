運輸業8000名額 航空業佔6300個

【本報訊】政府昨日公布「行業輸入勞工計劃」，批准建造業及運輸業輸入最多兩萬名外勞，建造業佔1.2萬人，餘下8,000個名額則盡歸運輸業。航空業人手配額上限為6,300人，計劃會涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等；而公共小巴、客車司機則共有1,700個配額上限。

公共小巴客車司機1700配額 運輸及物流局局長林世雄表示，業界推算航空業人力需求至下年將高達1.6萬人，其中1.2萬人為前線非管理級機場員工，故計劃針對10個特別嚴峻的工種，上限6,300個，申請人必須與機管局有直接合約關係，料一個月可完成審批。當局預料絕大部分外勞居於內地，故會要求僱主需就每名僱員向機管局繳交每月400元的款項，機管局每年亦會撥出總額相若款項，減輕本地前線機場員工的交通費負擔。

至於公共小巴及客車行業方面，公共小巴司機的行內人力需求空缺達1,980人、客車則1,620人，閒置車輛數目亦分別達700及500架。在特別計劃下，配額上限為1,700個，包括900公共小巴司機及800個客車司機配額，料可在收到完整申請後的一至兩個月完成審批。輸入司機亦需持有等同於私家車/輕型貨車的認可非本地駕駛執照至少一年，並在職前參加及通過駕駛考試、完成職前課程，以及接受駕駛實習訓練。