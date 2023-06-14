缺人響警號 急輸兩萬外勞

建造業配額1.2萬 公營工程優先 社會復常，但本港多個行業出現勞工短缺。港府昨日公布推行「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中建造業佔1.2萬個名額，下月接受申請，工務工程優先。財政司副司長黃偉綸強調，計劃不是引入廉價勞工，推行新政策及安排時會確保本地勞工優先就業，外勞工資亦不可低於相關職位的工資中位數。

發展局局長甯漢豪表示，建造業議會今年2月推算，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺會擴至4萬人，現行計劃將針對技術人員制訂，配額上限為1.2萬人，將優先考慮造價逾10億元的公營工程項目，例如公營房屋、鐵路、機場工程、醫院等；私營工程亦可提出申請，但需證明部分工種在本港非常短缺。

可居內地 僱主需供住宿 外勞需要在指定地盤工作，可居於內地或本港，而僱主需提供住宿安排，例如工地宿舍，而元朗潭尾社區隔離設施亦會改建成宿舍，交由建造業議會管理，料可住8,000人，僱主需向議會交租，亦可按現行機制於外勞薪金扣除。建造業議會亦會撥款10億元增加培訓名額，提升在職工人技能。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港面對勞動人口結構性縮減，2018年至2022年的4年間，低技術勞動人口已減少約16萬人，導致許多行業均面對人力短缺問題。他說，當局初步每半年會向勞工顧問委員會匯報特別計劃的實施情況，並由指定公職人員負責審批。

每聘兩本地工可輸一外勞 孫指，僱主需繳付「僱員再培訓費」，而輸入比例為每聘請兩名本地工人可輸入一名外勞。僱主申請輸入外勞時，必須經由內地相關機構核准的對外勞務企業招聘。加強本地工人培訓方面，當局亦計劃將再培訓津貼的每月限額由5,800元增至8,000元。

收銀員等26個工種准申請 除了特別計劃外，孫玉菡亦宣布將優化現有的「補充勞工計劃」，包括放寬至售貨員、侍應生、接待員、收銀員等26個非技術/低技術職位均可提出申請，但會保留原有重要安排，包括需先進行本地招聘達4星期等，勞工處會分析每宗申請並諮詢勞顧會，料3個月內可完成處理每宗申請。