大坑西新邨逾百戶未接納回遷

【本報訊】石硤尾大坑西新邨居民等到頸都長的重建安置方案終於出爐，然而方案一出被居民批評未有顧及「一屋換公屋」的基本訴求。平民屋宇有限公司昨稱，在224戶仍未交回「住戶資料聲明書」之中，已有多近120戶補交聲明書，即約104戶未交。

盼2029年前完成 平民屋宇表示，在不足兩周內，已有多近120戶補交聲明書，同時亦接獲不少租戶遞交回遷安排同意書，對租戶支援及回遷安排「合情、合理」。對於居民權益關注組要求「一屋換公屋」，平民屋宇則稱，安排租戶上樓如同在公屋輪候冊上「插隊」，有違公平原則，但可協助租戶申請過渡性房屋，讓租房有「落腳點」。

平民屋宇續稱，多個過渡性房屋營運團體均對大坑西租戶申請入住反應正面，日內安排駐邨社工隊，為有需要租戶講解申請須知，並撰寫推薦信，以加快申請進度，讓租戶在簽署同意書前已有妥善的暫遷居所；社工隊亦為有特殊情況及社會服務需要的租戶提供協助。

平民屋宇過去10日亦已派員參與多場回遷安排講解會，為逾千名住戶講解回遷安排及解答問題；有信心重建單位能在全體租戶遷出後5年內，即2029年或之前完成。