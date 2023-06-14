粉嶺高球會寸土不讓 有意見促研收地後維持質素

【本報訊】政府向城市規劃委員會建議將粉嶺高爾夫球場興建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，城規會舉行多場公開會議，聽取公眾意見。規劃署前署長凌嘉勤支持政府收回部分球場土地興建公營房屋，認為暫未有其他方案可取替其規模。對於粉嶺高球場對收地計劃寸土不讓，凌批評相關說法混淆視聽。

佔地約80個維園面積 對於香港哥爾夫球會會長郭永亮稱，雖認同住屋問題必須解決，但收地會令高球場失去8個球洞，不再符合國際比賽18個球洞的標準，等同失去一個球場，甚至削弱本港的國際地位及競爭力。

凌嘉勤表示關注土地用途的平衡，房屋供應緊張，整個高球場佔地170公頃，相等於約80個維園面積；而政府收回當中32公頃土地，僅約為1.6個維園，當中不足10公頃用以建屋，餘下土地則用於保育，以及配合高球場的需要。

凌斥高球場以寸土不讓的策略來商討，質疑對方沒有利用時間來研究，一旦政府收回用地後，他們如何維持賽事。而政府擬收回的土地毗鄰上水新市鎮，已有配套設施，只需收回土地，卻不用徵地或處理拆遷問題，相對可以比較快動工。雖然政府推出北部都會區，但仍要通過環境評估、改劃及徵地等，過程需要相當長時間。