私人參建居屋出籠 2300伙選址柴灣東涌

市價65折出售 拒為發展商包底 房屋局昨公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」細節，率先推出兩幅地皮供發展商投標建屋，分別位於東涌及柴灣，兩地合共可建2,300伙，最快2028/29年起陸續落成。「樂建居」定價與居屋相若，將以市價65折發售，資產限額及審查與居屋一樣。房屋局局長何永賢強調計劃「一定唔會回購嘅（賣剩的單位）」，發展商需確保質素；惟有議員質疑折扣率過多，若要發展商提供土地建屋，相信吸引力不大，憂反應冷淡。

「樂建居」有兩個方案，分別由政府提供3幅土地供發展商投標建屋；以及由發展商提供地皮改劃建屋。當局先公布其中兩塊可供投標地皮，首幅位於東涌122區的地皮年底推出；第二幅柴灣祥民道地皮明年初推出；第3幅地皮料2025年推出。

社福設施工程費可扣減 不論政府地或私人地，政府均已訂明以市價65折出售單位，何永賢稱參考了一籃子因素，平衡市民期望及發展商參建誘因，有信心能吸引市民購買。而若發展商以持有土地建屋，政府會提供地價優惠，就住宅部分用地收取市值三分之一優惠地價，而非住宅部分則收取十足市值地價。同時，政府要求發展商在項目內建非專屬配合發展項目的社福設施，工程費用可從地價中扣減，設施完工後交政府管理。

七成單位實用面積設限 而為確保質素，計劃限制單位數目及面積下限，最低實用面積為26平方米，每個項目中最少要有七成單位實用面積不少於34.8平方米。何永賢又稱，政府不會為發展商「包底」，條款亦訂明落成時間，若未能準時完成會有「後果」。若有貨尾單位，發展商可補價後在公開市場出售，或再推出另一次銷售計劃，並須聘請獨立檢查人士作樓宇驗收。

房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示關注項目質素，既然政府封了回購單位的「後路」，在項目需一次過推售的情況下，為免滯銷，發展商必須確保樓宇質素，甚至為加大市民購買誘因，未必只提供「清水盤」，以增加項目競爭力。

不過，議員謝偉銓則擔心，發展商改劃私人土地建居屋的反應冷淡，尤其市況回落，優惠地價不吸引，又要興建社福設施，改劃程序亦只是「支持度多啲」。他形容發展商「塊地唔攞出嚟都係自己，不如留番起私樓。」他建議政府提供更多土地會較吸引。