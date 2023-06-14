14萬人藉BNO移英 加國推救生艇搶人

【本報訊】近年的移民潮，令香港人才嚴重流失，多個國家都爭相推出不同的移民政策，以吸引人才遷移。單以英國自推出BNO移英計劃至今年初，已有近15萬名港人移英，另外，加拿大救生艇計劃及澳洲避風港政策，都吸引不少港人移民當地；面對外國搶人才，港府似乎無力招架。

英國BNO「5+1」簽證於2021年推出，英國內政部今年初在社交媒體表示，過去兩年已有14.45萬港人經該計劃赴英展開新生活。有片段指香港移民為當地經濟及社區帶來貢獻，包括為國家衞生事務局及於不同私營機構工作等，期待未來數年會有更多合資格的港人移英。英國內政部稱，大多數BNO簽證持有人都接受過學位或以上教育，估計他們可以在未來5年內為經濟貢獻24億至29億英鎊淨收益。英國首相辛偉誠更承認移民人數太高，希望降低淨移入人數；又提到日前已宣布限制外籍學生攜帶家庭成員居留。他承諾採取更多措施，但強調勞動力嚴重短缺下難以實行。

向來是港人熱門移民國家的加拿大，在2021年推出「救生艇計劃」吸引港人移民，針對港人設立開放式工作簽證，當時只允許最近5年內從專上教育機構畢業的港人申請，但今年初擴大至10年，有關計劃申請時間原定今年2月截止，但加拿大當局宣布延長兩年至2025年2月。計劃亦允許在加拿大接受教育的港人，申請獲得永久居留權。

澳洲新政 降申永久居留門檻 至於澳洲政府在去年9月宣布「避風港」新政策，去年的永久移民配額由16萬人增加至19.5萬人，以緩解當地勞動力不足的問題，特別是技術相關職業；有關新政策降低了香港人申請永久居留的門檻。自去年3月起，凡持有特區護照或BNO護照，兼擁有臨時畢業生簽證的學生、臨時技術短缺簽證或臨時技術工作簽證的人士，若符合身體檢測及品格審查等通用條件，已可透過特設的隊伍申請永久居留權，毋須根據原有的澳洲移民計分方法。