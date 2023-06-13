支援脫節唔到位 照顧者壓力爆煲

打風不成，天氣又翳又熱又焗，令人鬱悶不爽；香港近排不是斬人就係讓子彈飛，加上家庭又不斷上演倫常悲劇，上月下旬屯門發生一名六旬漢疑在家中企圖以膠袋笠頭殺害長期患病嘅39歲女兒，事敗後喺會所上吊身亡！又如同月發生喺美孚新邨嘅雙屍案，女兒與母失聯多日，報案才揭發母親與外公伏屍屋內。香港，儼然係悲情城市！

有關慘劇再次反映「以老護殘」、「以殘護老」、「以殘護殘」等現象係倫常悲劇嘅源頭，改革照顧者措施刻不容緩；政府若不想方設法，增加支援，同類慘案恐怕會陸續有來。呢，立法會福利事務委員會尋日就討論支援照顧者。有議員批評政府為照顧者提供嘅服務和社會需求脫節，又質疑照顧者資訊網站嘅成效；亦有議員要求政府向關愛隊增撥資源，合作處理照顧者問題。當局就回應並透露，目前正和荃灣及南區關愛隊商討照顧者安排。

事實上，香港人口老化問題嚴重，加上港人又特別長壽；令人憂慮嘅係，多達六成一被照顧者年齡65歲或以上，當中75歲或以上佔逾四成。照常理推測，隨着人口老化，被照顧者老齡化嘅比例只會進一步推高。統計處指照顧者人口至少達45萬人，香港社聯則統計社會上有超過112萬照顧者，不過至今仍未有照顧者實際人口嘅數據。看來政府應切實做好統計，以配合人口施政對策，面對倫常悲劇一再發生，政府咪一味靠估，尤其不要「講多過做」！

其實明眼人都知，被照顧者最需要係獲得入住院舍嘅機會，先可以獲得更適切照料，無奈咁多年來，院舍依然嚴重不足，一位難求，好多老人家等唔到已「蒙主寵召」了！嗱！政府喺去年施政報告中提出多項措施，以加強支援照顧者，包括建立一站式照顧者資訊網站、設立照顧者支援專線、把關愛基金下四項經濟援助計劃恒常化、增加暫託服務名額等。睇落好似幾多「支援」，嚇得吓人！之不過，乜嘢網站、乜嘢支援專線，對被照顧者根本係嘥氣，皆因姿勢多於實際也！

有社福界議員直斥當局為照顧者提供嘅服務和社會需求脫節，要求加大力度，又直言不認為政府推出24小時熱線和網上資訊可以完全解決照顧者壓力，佢問政府會否效法部分團體設立地區支援中心，以幫助照顧者喺地區服務。要言之，議員所反映，無不指政府支援全不到位。勞福局副局長回應，指將視乎相關團體成效再作決定，承諾會研究安排喎！港產官僚至叻「拖」，凡事唔踢唔郁！「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」，依家倫常慘劇一單又一單，官老爺要體察民瘼所在，又怎可以口惠而實不至？執政為民，要以百姓之心為心，做實事。行行好，唔好再左推右擋咯！