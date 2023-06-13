公僕表現未達標 劣政連連添紛擾

3年疫劫過去，本港經濟卻復甦無力；百業繼續蕭條，民生依然困窘。有人歸咎於政治氛圍，有人歸咎於國際局勢，惟最新民調顯示，港人普遍認為公務員整體表現不似預期，足以說明港府管治乏力、施政失當，才是市民公認的核心原因。

有組織早前訪問了1,032名18歲或以上市民，以了解市民對公務員表現的意見。調查以5分滿分，惟公務員整體滿意度僅得2.74分，評價低於3分的一般水平，反映公務員整體表現未受市民肯定。在9項工作表現評分中，獲最高評分的是「推動香港融入國家發展大局」，獲3.02分；這也是唯一一項高於一般水平的評分。然而，本港之所以能夠融入國家發展大局，有賴於內地政府積極推動，先後推出多項有利中港兩地互聯互通的措施，港府更多的只是配合，縱然具有主動性，也稱不上是港府的功勞。

其餘8項工作表現評分，諸如「維護國家與香港利益」、「廉潔」、「服務態度」、「團隊精神」、「責任感」、「處事公正」及「工作效率」，統統未達一般水平，介乎2.74至2.99分之間；為政者最重要的「勤政為民」一項，更是敬陪末席，只有2.72分，可謂是市民對港府的最大控訴。須知道，施政理當以民為本，公僕亦應以服務市民為中心，偏偏民調顯示「勤政為民」是最不如人意；這不禁令人質問，究竟是市民未能感受到公僕的善意，抑或公僕已不再是為市民服務？

答案可以在社會現況中找到。現時本港經濟不景，港府非但無力回天，更放任加風四起；治安日漸敗壞，黑幫橫行，執法部門卻愈反愈黑、愈緝愈毒；環境衞生堪虞，大街小巷烏煙瘴氣，官員卻只懂落區做騷，過後垃圾依舊；甚至在民生最基本的房屋、醫療、教育等方面，別的政府都是開出「空白支票」，港府偏愛開出「空頭支票」；就連過往引人為傲的基建設施，如今都變得殘破不堪，這邊廂塌天花，那邊廂爆水管，何談以民為本？

至於民調中的5項公務員能力評分，可用慘不忍睹來形容，無一達到一般水平。最高的「危機應對」也只有可憐的2.83分，惟單論港府應對新冠疫情的手法，足見評分並無偏頗。值得留意的是，排名最低的「靈活變通」，只得2.59分，同時是整個調查14個項目最低分一項，反映公務員在市民心目中的形象普遍是刻板、不懂變通；這與港府多次賣弄官腔，作風官僚主義脫不了關係。

民怨沸騰非一朝一夕所能造成的，惟公務員評分低下亦非首次。事實上，在近年多次民意調查中，高官抑或公務員從未獲得過令人讚頌的評分；相反，幾乎是每況愈下，低處未算低。然而，即使民調被視作港府的「成績表」，評分差卻未能令為政者反思，改善施政；惠民措施錙銖必較，公務員反而「疫」市加薪；公務員表現與薪酬未有掛鈎，才是令市民最為憤怒之處。