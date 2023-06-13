龍七公：奇迹絕非僥倖 需要各盡其能

筆者經常討論政治軍事，讀者難免感到乏味，碰巧看到一宗令筆者嘖嘖稱奇、極富戲劇性、早晚會被改編為電影的新聞，便想拿來與大家分享。這是一個發生於哥倫比亞的故事：一架載有7人的小型飛機，上月1日在該國境內的亞馬遜森林墜毀，機上3名成人當場死亡，惟4名分別年僅13歲、9歲、4歲及1歲的幼童，不但大難不死，還上演叢林極限求生，直至上周五才被搜救人員尋回；雖然未到天方夜譚的地步，仍稱得上是一個奇迹！

若要仔細分析，今次的奇迹大致可分為兩部分，一是所坐飛機墜毀仍能生還，二是在原始森林內生存了足足40天，關鍵是4人皆是幼童，當中還包括一名襁褓中的嬰兒。雖說奇迹總離不開運氣相輔，但4人得以生還，卻不能單純用「幸運」就能解釋；只要仔細推敲，不難發現當中還有關鍵的人為因素，這也是筆者今次想與大家分享的感受。

原始森林團結求生 先談在空難中生還。在一般人概念中，成年人身體發育成熟，比起兒童更強壯，生命力理應也較頑強，遇上災禍時的生還率自然比兒童更高。不過在許多空難例子中，兒童的生還率比起成年人更高，曾有醫生認為，這與小孩的骨骼比較柔韌，臟器在身體承受重擊時，比成人更能避免創傷有關。另一方面，4名幼童的母親同在機上亦可能是關鍵。雖無確實證據，惟母愛偉大，在墜機前一刻，他們的母親或許以身體保護子女，尤其是那名嬰孩，若非得人緊緊懷抱，在機體肢解之際很可能被拋出機外。

再談在原始森林求生。很多人認為這與幼童是當地原住民、自幼在叢林生活有關。惟筆者認為，這些只算得上是優勢，卻絲毫不減在原始森林求生的殘酷。畢竟他們過去是在部落附近生活，起碼是人類勢力範圍，惟墜機地點附近卻從未被開發，真真正正的原始森林，甚至是美洲豹等猛獸的活動範圍，何況當中還包括4歲及1歲的孩童，生存技巧可以有多高呢？這時候，能依靠的只有年紀稍大的13歲姐姐了。

說到這裏，大家應該明白，能夠4人同時生還的其中一項關鍵，可以說是團結，也可以說是親情。在災難面前，人性往往表露無遺，即使親如父母兄弟，也不一定會不捨不棄。不過，爾虞我詐大多發生於善於心計的成年人當中，或許小孩子思想比較單純，當下未必思索太多，只知道要照顧弟妹，真實上演了何謂「姐愛如山」。

另一方面，救援人員的鍥而不捨也不容忽視。自發現幼童有生還迹象後，救援人員一直想方設法營救，即便成本高、效率低的方法，諸如漫無目標地空投食物、出動直升機不斷廣播等，也絲毫不吝嗇。在原始森林中尋人，談何容易，何況闖入森林中搜救也有生命危險，即便是探險專家，亦難保證能全身而退。倘若搜救人員決定放棄搜索，即便幼童能多堅持400天，或許也難逃一死。