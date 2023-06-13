自成一家：海外港人勿淪為寄生蟲

說起上世紀全球最慘絕人寰的集體暴力行為，相信許多人都會想到猶太人大屠殺。在希特拉一聲令下，至1945年，約600萬即三分之二的歐洲猶太人被殺害。稍有同情心的人都不免要問：在現代文明社會，為甚麼還會發生這種滅絕人性的大屠殺？

後來國際學術界就此提出了不同解讀，當中英國社會學家鮑曼獨排眾議，提出現代文明才是大屠殺最關鍵的原因。因為現代社會追求美麗、潔淨和秩序。猶太人作為外來民族，始終無法融入歐洲當地，被各國人民視為身體裏的「黏性物質」，一到特殊時期就會被嫌棄、排斥甚至消滅。

香港許多人在反修例風波後迷失方向，紛紛於《港區國安法》生效後移民。但不少人移居海外後，很快就面臨生活、工作困境，甚至陷入身份形態的糾纏。要說他們已移民外地，但部分人似乎又忘不了香港，一有香港議題就立即跑出來發聲。

這種身份模糊的迷惘，導致不少海外港人至今仍未能真正融入當地生活，結果成為膠附在海外所在地的「黏性物質」。平時沒事還好，一旦和當地的利益發生衝突，他們往往會很輕易地被犧牲。

譬如，台灣民進黨前幾年為了總統選舉，聲稱要全力聲援香港抗爭人士，但蔡英文一當選即翻臉，拒絕庇護無政治價值的「抗爭者」；又如英國政府推出BNO「5+1」給港人赴英定居，可當英國有意和中國修好或者照顧本國人利益，港人隨時又會成為「黏性物質」而被忽略。

此心安處是吾鄉。海外港人既然選擇離開香港，就不應繼續執着「香港人」身份，淪為所在地的寄生蟲，而應主動融入當地生活，視為新的家鄉。