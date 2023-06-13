激濁揚清：諗唔掂反華大話應點講

就在美國死纏爛打尋求與中國對話之際，拜登政府又上演一幕胡言亂語的反華鬧劇。美媒日前報道中國利用設在古巴的基地監控美國，華府對此先是否認，繼而180度大轉口風。山姆大叔反華反到連大話也不懂應怎麼講，甚至出現劇情大暴走，你說好不好笑？

美國《華爾街日報》上周引述知情美方官員報道，中國與古巴達成秘密協議，中方將支付數十億美元，換取在當地建立截取美國東南部電子通訊資料、監察美方船艦交通動向的電子竊聽設施。此說異常敏感，皆因古巴與美國佛羅里達州只一海之隔，當年古巴導彈危機，美國已展示其對這個「後花園」的高度戒備。北京若真的藉古巴監控美國，絕對是美國國家安全頭等大事，華府官員斷不會輕率回應，更不會玩出五時花、六時變的說法。

老美向來喜對世界灌輸其精明能幹形象，甚麼鬼白宮群英、白宮領導學，如今一下子被自己所撕破，超級大國也可說是兒戲至極。惟真正認清美國是甚麼來路的人，對此不會感到意外。正如國際關係學者米爾斯海默在他那本以美國多位前總統為例，講解為何政治領袖愛說謊的著作中指出：「由於美國相當強大，而且大量參與世界事務，因此其領導人所面對的情況通常存在着強烈的誘因，讓他不是對其他國家、就是對美國人民說謊。」

說謊背後必然存在至少一個原因，「狼來了」是為求好玩與解悶，至於山姆大叔的前後矛盾，會不會是為求在與華對話上加點籌碼呢？然而，說謊之人也得要有不俗的預視能力，當下便能編造出未來也合用的「故事」。很明顯，有人既要操作代理人戰爭對付俄羅斯，又要應付中國，他顧此失彼了，致令反華劇本飛紙仔出了洋相。