筆下風雲：美國指揮棒續失靈

美國不僅在中東的影響力大不如前，跟歐洲亦愈來愈貌合神離。君不見，美國有意將北約之手伸向亞洲，在東京設立亞洲辦事處，卻遭法國總統馬克龍明確反對，直指北約只應聚焦北大西洋事務。甚至乎，出名反中的歐盟委員會主席萊恩，拾美國牙慧聲言要跟中國「去風險化」，也受到內部極大阻力。有成員國警告「我們是歐盟不是美國」，不應將貿易政策和國家安全混為一談。

更何況，所謂的國家安全，顯然只是美國的國家安全，並非歐盟自己的安全和利益。老美自私自利的真面目，遭到愈來愈多歐洲人厭倦。英媒有民調顯示，七成四歐洲人認為，歐洲不能總是在安全問題上依賴美國；六成二歐洲人認為，不應捲入中美及台海衝突。馬克龍提倡歐洲自主，顯然得到不少歐洲國家或明或暗支持。

最好笑的是，美國為了圍堵中國，一心一意拉攏印度加入「北約+」，卻被印度外長斷然拒絕。印媒直指，印度不會成為美國的走狗。事實上，印度同中國雖有領土爭議，但跟俄羅斯的關係好到不得了，特別是從俄國買入平價石油，再提高價錢倒賣給歐洲。不看僧面看佛面，印度豈會為了美國利益而開罪俄羅斯？

為甚麼美國由全球霸主，漸漸淪為眾叛親離，除了加拿大、日本等小弟仍舊忠心耿耿，就沒有幾個國家心服口服。這便要問一問美國是如何對待盟友。俄烏戰爭爆發，不僅北溪管道神秘被炸，美國更一方面要歐洲制裁俄羅斯，一方面將天然氣高價賣給歐洲。對華打起晶片戰，更是以損害歐洲科技公司利益去保護美國科技霸權。不作死就不會死，正因為美國獨贏已到了走火入魔的程度，所有利益都建築於盟友的痛苦之上，愈來愈多人對美國說不，這就是原因。