龍吟虎嘯：澤連斯基離開舒適區

由此觀之，大反攻的聲勢有了，雙方廝殺也頗慘烈，俄羅斯稱幾天內消滅了三、四千名烏軍，擊毀多輛西方支援的坦克、裝甲車、運兵車。烏軍稱已將戰線向前推進了1,400米，收復了幾條村莊。美媒說這些只是大反攻前的小意思，真正的大反攻還沒開始。這之前，澤連斯基面對山河破碎，無數烏軍將士在絞肉機裏血肉模糊，他個人卻活得很滋潤，有聲有色，乃「國際風雲人物」，美國西方又要用他、又要寵他、又要慣他、又要哄他，有時還有些怕他——澤氏索求無度，稍被怠慢就大發脾氣，一通數落。有一段時期，澤連斯基活在舒適區裏，美國西方不能惹他、不能拋棄他，拋棄他等於自找失敗，也沒有合適人選替代他，只能支持他維持現狀，俄羅斯也短期內弄不死他，俄烏之戰呈現無底洞狀。中國為了政治解決烏克蘭危機，勸和促談，也要耐着性子好言好語「做他的思想工作」，這種狀況令澤連斯基更加舒舒服服地飄飄然起來。