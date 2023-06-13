政情：組團試菜畀意見 議員讚質素掂

話說立法會餐廳要進一步提升食物質素同服務效率，尋日請咗主席梁君彥同一班議員去試食新菜式兼畀意見。有份試菜嘅有財務委員會主席陳振英、梁美芬同陸瀚民等。陸瀚民在場嘅議員都趁今次機會向餐廳老闆表達意見，就知道經營立法會餐廳一啲都不容易！今次一共試食咗8款新菜式，有燒春雞意粉、鮮蝦雲吞麵等等，感覺食物嘅質素有所提升。

陸瀚民話以往有朋友到立法會，佢都會推薦朋友要嘗試一下餐廳嘅招牌維他奶紅豆冰，但今日試過新菜後，就會推薦大家要試埋梅菜扣肉，話水準相當唔錯喎。

話餐廳提供地方畀同事交流 梁美芬就話好明白議員喺忙碌嘅工作中，一餐美味嘅餐食可以為議員帶嚟片刻嘅安慰同放鬆，而立法會餐廳唔單止為議員提供咗優質嘅餐點，亦係一個畀同事們聚集交流嘅地方，大家喺呢度可以同時享受美食同社交，拉近咗彼此嘅距離。佢話期待推出更多美味佳餚，亦希望立法會大樓嘅同事喺忙碌嘅工作中有一餐「安樂茶飯」，得到滿滿嘅能量同滿足感！

梁君彥就話儘管通脹壓力增加，經營成本上漲，而外賣餐盒因使用環保物料，成本亦唔輕，但立會餐廳為爭取更多食客光顧，由今日起，唔再收取兩蚊外賣餐盒費用，改由餐廳獨力承擔，唔會將成本轉嫁畀食客，話餐廳務求以抗通脹嘅價格，繼續為大家提供「開餐」好去處，值得畀like！但為咗支持環保，外賣餐具仍會一如既往收取3蚊費用。佢鼓勵買外賣嘅食客到餐廳旁嘅紀念品店購買環保餐具，價廉物美，好使好用。