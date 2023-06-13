政情：民政署 事隔兩月申延任 身兼多職惹疑問

為咗推動《建築物管理條例》嘅修訂工作，同埋領導、監督喺18區成立嘅「地區服務及關愛隊伍」，政府話要重新開設1個首長級丙級政務官嘅編外職位，職銜係民政總署助理署長。

唔講唔知，原來呢個位之前已經開過，仲係喺今年4月1日任期屆滿，事隔就快兩個半月，當局就要求再開多次喎，任期就到2026年3月31日為止。點解空窗期兩個半月後又再申請延續，有議員就質疑呢個職位要負責咁多嘢，到時係咪真係搞得掂啦！

負責推展建築管理修例 政府話需要專職首長級人員領導推展同落實《建築物管理條例》嘅修訂工作同進一步檢視點樣繼續改善條例，並繼續做番大廈管理支援服務，呢個職位就要負責呢啲嘢。而修訂主要為咗解決圍標問題，所以政府建議「大型維修工程」須有5%或200名業主「親自投票」表決。

議員蘇長榮尋日喺立法會人事編制小組委員會會議上話，既然職位到4月1日就到期，點解依家先嚟申請延續，仲問大廈管理同關愛隊有咩關係，點解呢個職位要一齊搞，等到呢個職位三年到期之後，關愛隊又點算呢？

議員質疑3年任期唔夠 民政及青年事務局副局長梁宏正回應話，由於呢個職位同建築物管理條例有關係，所以喺4月1日之後局方就同唔同嘅持份者做諮詢，確保呢個修訂獲得支持之後先決定係咪延續職位，關愛隊方面，相信今年第3季時，另外16區都會起動，第一期關愛隊整體完成工作相信都會有政策檢討。

針對現時南區同荃灣關愛隊已經起動，議員郭玲麗就話收到部分隊伍反映話佢哋要填好多「重複又重複」嘅表，問當局會唔會用吓科技改善呢啲問題，梁就話會持續檢視啦。

都有議員質疑3年夠唔夠？議員黎棟國話修訂該建管條例相當複雜，問呢個職位3年時間係咪保守咗啲，到時如果要再延續，會唔會又搞到職位有空窗期咁話，佢又問有幾多人會幫呢個助理署長手。

當局就話有把握喺今年內將建管條例修訂擺上立法會，而過咗第一階段之後，政府就會立刻開展第二階段諮詢，例如授權書處理等事宜，到時候會檢視位置延續嘅需要；而呢個職位都唔係冇人幫手嘅，佢手下有45個非首長級職位幫佢一齊搞建管條例，有7個幫佢搞關愛隊。