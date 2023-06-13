西九掉包案 24歲被告襲擊女友罪成囚6周

【本報訊】西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。涉事二人之後相繼被捕及起訴，掉包案會在6月21日在區院提訊。就着其中一名被告涉及襲擊女友的案件，涉事的24歲被告林景浩早前已承認一項襲擊致造成身體傷害罪，昨於西九龍法院被判入獄6周。裁判官指案中暴力情節不算輕微，被告攻擊女事主頭部，猶幸對方沒有造成更嚴重傷害。

求情指已獲女方原諒 無業被告林景浩，被控在2023年4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。案情指，事發時二人是情侶，因感情問題有爭執，期間被告出拳打葉，令對方頭、肩受傷。被告警誡下承認一時衝動犯案。辯方昨求情指，女事主已原諒被告，並會陪被告接受心理輔導，改善雙方關係，冀法庭輕判。

至於「掉包案」，被告林景浩被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男子羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許另一男子陳樹華謊報其身份是林景浩，以誤導警務人員何素強。

同案中涉嫌販毒的37歲被告陳樹華，被控於2023年4月10日在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男子羈留室內，明知地提供虛假資料，與林景浩交換身份，以誤導執法人員何素強。陳另被控於同年4月10日至13日，在香港身為合法羈押下的人而從該合法羈押中逃脫。案件編號：WKCC 1492、1572、1606/2023