涉焗死3幼女 印度裔婦押6‧26訊

印度裔女疑犯

【本報訊】深水埗桂林街本月發生三屍命案，3名年僅兩至5歲的女童疑遭母親殺害。疑涉案的29歲印度婦人被控3項謀殺罪，案件上周三（7日）提訊，因女被告留醫青山醫院，延至昨日下午才被押解往九龍城法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至6月26日再訊，期間為被告索取兩份精神科醫生報告，以了解她是否適合答辯，或是否有其他建議，被告須還押小欖精神病治療中心。

29歲印度裔女被告UR Rehman Aamina，報稱無業，被控於2023年6月5日，在深水埗桂林街115號唐5樓一單位，分別謀殺JAMEEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及Bibi Aafia JAMEEL（2至5歲）。

昨日下午2時許，被告由執法部門車輛押送到法院。庭上所見，被告戴着口罩應訊，眼神看來較呆滯，頭髮亦甚凌亂。傳譯向她讀出控罪，她表示明白控罪。

具暴力風險 還押小欖 控方指，被告上周二（6日）送入青山醫院，初步評估有暴力風險及精神病徵狀，建議被告入小欖精神病治療中心。控方申請押後兩星期，為被告索精神報告。辯方不反對押後，亦沒有保釋申請，並放棄每8天覆核的權利。

據悉，涉案單位是劏房，面積200多方呎。3名遇害女童中，其中二人讀幼稚園，一人仍未讀書。當日她們被發現倒臥單位，救援人員隨即替她們急救，及送往明愛醫院搶救，最終3人不治。案件編號：KCCC 1494/2023