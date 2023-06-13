不忿被炒 買刀斬人 越南假難民落網

菜檔結怨 上周彩虹站施襲 黃大仙牛池灣村在上周四（8日）發生斬人案，一名中年菜檔女經理，下班後途經行人隧道遭斬傷，經救治後僥倖保命。執法人員經追查後，至本周日（11日）在深水埗拘捕一名越南假難民，據悉他是菜檔前僱員，疑因「工作態度差」遭辭退，有人因不甘被「炒魷」，同日買刀伏擊報復。近日本港屢見刀光劍影，黃大仙區更發生至少兩宗嚴重的同類案件，市民對此均寢食不安，惟執法部門對於會否加強區內巡邏未予正面回應，治安情況恐難有改善。

上周四晚上7時許，牛池灣村一間菜檔的43歲女經理，下班後獨自沿行人隧道前往港鐵彩虹站C1出入口，期間遭一名男子持菜刀斬傷手臂及大腿。女事主大量出血並一度昏迷，幸經送院急施手術搶救後情況穩定，目前仍然留醫。執法部門循事主商業關係、私人恩怨等多方面展開調查，經大量情報收集及分析後鎖定疑犯。至本周日下午，人員掩至深水埗區，以涉嫌「傷人」拘捕一名持「行街紙」的27歲越南漢，他已被扣留調查，稍後將被暫控一項「有意圖而傷人」罪。

深水埗買菜刀 牛池灣村埋伏 據了解，疑犯自今年初在女事主任職的菜檔工作，血案發生當日，女事主曾因工作表現問題與對方爭執，並以態度惡劣為由把他解僱，不排除有人心生不忿而犯案。初步調查顯示，案發前約一小時，有人在深水埗一間雜貨店購買犯案用的菜刀，然後抵達牛池灣村埋伏等候施襲，相信疑犯是單獨行事。

調查期間，執法部門檢獲懷疑疑犯犯案時穿戴的手套，以及一把未拆封的利刀，相信與案件有關，至於行兇用的菜刀則下落不明。調查人員指出，案件並非無差別襲擊，目前沒有證據顯示疑犯有情緒病紀錄。對於會否因應黃大仙區近日發生的傷人案而加強巡邏，人員僅指各區有一定巡邏確保市民安全，並無正面回應。