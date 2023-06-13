比亞迪3陳列室 遭撞閘淋油

【本報訊】昨日凌晨3時許，執法人員巡經尖沙咀漆咸道南107號，期間發現地下比亞迪電動車代理商的陳列室被淋潑紅色漆油，兩塊約4米乘3米落地玻璃染紅，行人路留下大片紅色油漬。人員封鎖現場調查，其後檢走一個容量約兩公升的漆油桶。

誤中副車 淋陳列室毗鄰出入口 約兩小時後，灣仔告士打道200號大廈地下出入口遭人淋油，玻璃門及落地玻璃窗均染上紅油漆。由於比亞迪的陳列室剛好位於該大廈入口旁邊，不排除真正目標是該陳列室，惟歹徒犯案時誤中副車。

至清晨6時許，人員巡經比亞迪位於天水圍屏廈路的服務中心時，發現該處被淋油。其於元朗喜業街1號的陳列室，則被一輛七人車褪後撞閘。人員接報到場，初步相信該七人車為失車，並且掛上假車牌犯案。執法部門經初步調查後，把4宗案件列作「刑事毀壞」；元朗的案件亦被列作「管有虛假文書」，案中暫無人被捕，犯案動機有待進一步調查。

據比亞迪電動車代理商指，4宗案件的案發時間相近，相信事非尋常，估計因品牌近日推出新產品暢銷，因而被人針對犯案。品牌代理商同時在社交網站發文，指在港九新界的各陳列室均遭暴力、襲擊性破壞，其中3間陳列室昨日及今日暫停營業。