英寄宿學校 同窗錘擊港生昏迷

3師生受傷 行兇動機未明 英國德文郡蒂弗頓（Tiverton）一間寄宿學校上周五發生嚴重校園襲擊，一名16歲學生涉嫌以錘子先後襲擊兩名學生及一名教師，其中一名學生重傷危殆，事後已經被捕。惟有網民於在英港人的社交網站發文指，其子是其中一名受害者，現昏迷未醒。香港入境事務處發言人昨日指已接獲家屬求助，會提供適切意見及可行協助，以及積極跟進事件。

住宿費年約40萬港元 涉事的布蘭德爾學校（Blundell's School）是擁有逾400年歷史的寄宿學校，宿生每學年費用為41,325英鎊（約40萬港元）。當地救護車服務中心上周五約凌晨一時接報，派出多輛救護車及應變小組到場，並以救援直升機將3名傷者送院。3名傷者中，一名學生危殆、一名學生情況穩定，至於教師已出院。當地警方表示已尋獲武器，將繼續調查事件和行兇動機。該鎮一名16歲男生事後因涉及3項故意造成嚴重身體傷害罪被捕，他在當地時間周一應訊。

校方被指欲隱瞞事件 該校校長維倫加向家長發信稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間，學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發貼文。而在網上群組，周日有疑似香港受害者家長發貼稱，其子已接受英國5大腦科專科醫生之一的手術，但他仍然昏迷，希望大家集氣支持兒子，又質疑校方想隱瞞事件。惟此消息尚未獲校方證實。

香港入境事務處發言人指，就一名港人於英國留學遇襲一事，處方在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

發言人又提醒，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

有升學顧問指，該校香港學生約有10多人，不算是熱門升學選擇。有就讀該校的港生家長透露，傷者與疑兇是室友，遇襲時正在睡覺，校方事後要求所有宿生周末要回到監護人家居住，讓學生冷靜。對於不少家長擔心子女在英國留學是否安全，他認為毋須太緊張，亦相信今次是個別事件，不涉及歧視或欺凌。