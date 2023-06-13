涉危駕販毒5罪 倉務員申保釋被拒

【本報訊】上周六有市民報案，指發現有套上假車牌的「影子車」沿九龍塘窩打老道行駛。其後，多輛執法部門的車輛包抄追截，該車男司機疑察覺行藏敗露，踩油飆逃至何文田公主道遭車龍阻擋並企圖突圍。兩名執法人員在危急下先後鳴槍，私家車失控撞欄，司機終就逮，經調查下發現車上有懷疑為霹靂可卡因的毒品。涉事被告被控販毒及危險駕駛等5罪，昨解往九龍城法院提訊。裁判官按控方申請，把案押後至8月7日再訊，以等候就檢取的毒品提取化驗所報告。辯方替被告申請保釋但被法庭否決，被告將於6月20日再解往法庭作保釋覆核。