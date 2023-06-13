涉危駕販毒5罪 倉務員申保釋被拒
【本報訊】上周六有市民報案，指發現有套上假車牌的「影子車」沿九龍塘窩打老道行駛。其後，多輛執法部門的車輛包抄追截，該車男司機疑察覺行藏敗露，踩油飆逃至何文田公主道遭車龍阻擋並企圖突圍。兩名執法人員在危急下先後鳴槍，私家車失控撞欄，司機終就逮，經調查下發現車上有懷疑為霹靂可卡因的毒品。涉事被告被控販毒及危險駕駛等5罪，昨解往九龍城法院提訊。裁判官按控方申請，把案押後至8月7日再訊，以等候就檢取的毒品提取化驗所報告。辯方替被告申請保釋但被法庭否決，被告將於6月20日再解往法庭作保釋覆核。
鳴槍制服 檢可卡因
25歲被告李樂晞，報稱倉務員，被控販毒、危險駕駛、偽造文件、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險等共5罪。被告昨在犯人檻內應訊時，不時左搖右擺且四處張望。
控罪指他於2023年6月10日在紅磡公主道99號紅磡警署外近燈柱AA8953，非法販運危險藥物、危險駕駛一輛私家車、意圖欺詐而使用文件，即該涉案私家車的前後車牌、並沒有所駕駛車輛所屬車輛種類的駕駛執照及第三者保險保單而駕駛該汽車。當日執法人員開車追截一輛疑掛上假牌的私家車，期間司機涉嫌開車撞向人員的車，人員開兩槍制止並拘捕涉事司機，並於車上檢獲約6萬元的霹靂可卡因，並發現司機疑無牌駕駛。案件編號：KCCC 1544/2023
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