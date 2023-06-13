屋邨梯間強姦14歲女 巴漢罪成

洛阿士

【本報訊】巴基斯坦裔男子被指於前年底在長沙灣向一名14歲女生搭訕，並帶她到一屋邨內的梯間涉嫌作出性侵行為，他先躺在女生大腿上，再撫摸及吻她胸，繼而將她強姦。女生在疑遭強姦前後，均曾以手機向友人發訊息求救，但直至事發後逾兩小時，她才能與友人見面。巴漢事後被捕，被控一項強姦罪，案件在高院審訊，陪審團昨退庭商議3個多小時後，一致裁定被告強姦罪成。法官先索閱被告背景報告及女事主創傷報告作量刑，將被告收押至6月29日判刑。

曾發訊息求救事敗 23歲被告Iqbal Asif（洛阿士），被控於2021年10月22日在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女童Ｘ，Ｘ現已15歲。據Ｘ在錄影會面稱，事發日下午約4時，途經長沙灣邨附近天橋時，被告從她對面經過，其後轉身尾隨她但她當時沒留意，其後到該邨公園的長櫈坐下，被告則坐在另一櫈上。被告及後坐在Ｘ旁，中英夾雜稱想與Ｘ交朋友，Ｘ及後與被告交談，之後再到附近的樓梯間坐下再傾，被告向Ｘ自稱17歲。

Ｘ續指，被告當時躺在她大腿，及後壓着她並把手伸進她衣服內撫摸其胸及下體，Ｘ曾拒絕，其後被告褪下兩人的褲，並壓住她以陽具插進她陰道及推高她衣服啜其胸。Ｘ稱感覺「好唔舒服，好污糟及好驚」，被告亦曾吻她嘴，Ｘ稱因被壓住未能反抗，被告最終在她陰道外射精。及後Ｘ稱藉詞要見朋友，始成功離開被告，兩小時後她與友人會面，友人再轉告Ｘ母報案處理，執法人員利用Ｘ的手機約見被告，並於翌日凌晨將他拘捕。案件編號：HCCC 197/2022