女警涉超市偷竊 自辯無為意畀錢

保安睹食材放袋 裁定表證成立 女警在休班時到荃灣的百貨公司超級市場「掃貨」期間，涉嫌「靜雞雞」把總值700多元的水果和凍肉放入環保袋，未有付錢就離開，被保安員揭發事件。女警事後被控一項盜竊罪，她不認罪，案件昨於西九龍裁判法院開審。保安員供稱，親眼目睹女被告將物品放入她的環保袋，再把袋口打結。後來截停被告後，對方就說「一時唔記得畀錢」。法庭裁定被告控罪表證成立，被告自辯稱僅「無為意」付款，案件押後至6月26日裁決。

涉案30歲女被告吳詠恩，報稱警員，被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」內，偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2元。

案件涉700多元食物 姓楊女便衣保安員昨日供稱，事發下午1時許，被告把3支芥花籽油放進購物車，之後把有公司招牌和價錢牌的控罪所述物品放到藍色環保袋，再將袋口打結。楊覺得奇怪，尾隨被告，「睇佢會唔會畀錢」。楊憶述，結果被告去付款區，但沒把環保袋內貨品拿出，僅付了購物車上3支芥花籽油的錢，並將上述芥花籽油放到另一個白色手提袋，然後揹着手提袋，同時手提藍色環保袋離開。

行為可疑 保安尾隨 楊緊跟隨，直至被告推開如心廣場的玻璃門，楊上前截停被告，並出示工作證件表露身份，說被告環保袋內的貨品仍未付款。被告說「唉呀，一時唔記得畀錢」。楊表示，之後邀被告到保安室，再要求被告將環保袋內貨品逐一拿出。楊指，當時是近距離望着被告將環保袋打結，現場燈光充足，沒有遮擋。辯方盤問楊時指出，被告被截停後，曾說「唔好意思，無為意，我即刻返去畀番錢」；楊思索片刻後表示同意。

被告自辯時透露，在2019年3月入職警隊做督察，駐守新界北總區。事發時她之所以在藍色環保袋袋口打結，只是因為有貨品滑出，強調自己不是故意不結帳，只是沒有為意未有結帳。案件編號：WKCC 72/2023