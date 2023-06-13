擬准單車徑使用風火輪 兩區先行

【本報訊】「風火輪」、「電動滑板車」等電動可移動工具盛行，但過去4年本港發生72宗涉及電動可移動工具的意外，導致6人死亡。港府建議規管電動可移動工具，分階段容許年滿16歲市民在指定單車徑，使用重量25公斤或以下，獲認證的電動可移動工具，包括「風火輪」。使用者若違反相關交通罪行將被罰款。

規範使用者年齡 港府提交立法會交通事務委員會文件指，當局在指定地點進行使用電動可移動工具測試並收集意見後，訂出相關規管安排。當局建議為電動可移動工具制訂認證安排，容許最高時速達25公里，重量最多達20公斤的電動可移動工具，以及重量最多達25公斤的電動單車在本港使用，相關設備需設有白光前燈及紅光後燈，有警報儀器及煞車系統。電動可移動工具可一至兩個車輪，而電動單車則可多達三個車輪。相關設備須經由認可的認證機構評估是否符合要求，合規格者將獲認證及貼上一個預定的二維碼標記，方便市民及執法人員識別。

當局又建議電動可移動工具的使用者必須年滿16歲，並須佩戴頭盔，當局亦已成立工作小組編纂和制訂一份《實務守則》，供使用者參考應有的駕駛態度，從而安全及負責任地使用電動可移動工具。《守則》亦會提供可使用電動可移動工具的合適單車徑的資訊。

使用地點方面，當局打算分階段開放單車徑供市民使用電動個人移動工具，首階段先開放若干指定的單車徑路段，一般來說需要有3.5米闊、連通度高的單車徑，有較完善的單車徑網絡及合適的道路，例如將軍澳南和白石角海濱一帶的單車徑，並視乎成效適時檢討是否開放更多合適的單車徑。

至於電動單車，基於其操作模式近似單車，當局建議容許其在所有單車徑上使用。當局計劃今年下半年開展法例修訂草擬工作，並盡快向立法會提交有關修訂。