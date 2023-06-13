服務脫節 遲來補鑊設熱線 照顧者崩潰有誰憐

增津貼冇聲氣 地區支援亦欠奉 近月本港發生多宗照顧者懷疑不堪壓力的倫常慘劇。立法會福利事務委員會昨日討論加強支援照顧者，有議員批評政府為照顧者提供的服務和社會需求脫節，又質疑照顧者資訊網站的成效。亦有議員要求政府向關愛隊增撥資源，合作處理照顧者問題。當局回應透露社會福利署正委託非政府機構，在今年第3季設立24小時照顧者支援專線。

政府在去年施政報告中提出，在今年起逐步推出多項加強支援照顧者措施，包括10月起增加逾5.2億撥款，將4項關愛基金下的經濟援助計劃恒常化，其中兩項「低收入照顧者試驗計劃」的每月津貼將增至3,000元；當局又建立一站式照顧者資訊網站、24小時照顧者專線、增加30個長者日間暫託服務等配套。

資訊紓壓力 議員嗤之以鼻 社福界議員狄志遠斥當局為照顧者提供的服務和社會需求脫節，要求加大力度，又直言不認為政府推出24小時熱線和網上資訊可完全解決照顧者壓力，問到政府會否效法部分團體設立地區支援中心，以幫助照顧者在地區服務。勞工及福利局副局長何啟明回應指將視乎相關團體成效再作決定，承諾會研究安排。

培訓物管 識別高危照顧者 另一議員周小松則指現時有不少倫常慘劇，社會福利署有否考慮和醫院管理局合作以識別高危的照顧者。勞福局康復專員王秀慧指，目前勞福局和醫管局都有設立離院照顧者識別計劃，承諾會強化計劃。她又指現時政府有為前線的物業管理人員提供培訓，以識別有需要的照顧者並作出轉介，透露當局會將其拓展至殘疾人士照顧者。

另外，政府早前表示會探討讓關愛隊參加支撥照顧者服務，議員陳恒鑌認為現時關愛隊資源不足，問到政府會否提供資金令關愛隊有足夠人手去提供服務。何啟明回應承諾會向關愛隊提供資源，但目前仍和荃灣及南區商討，會適時公布安排。