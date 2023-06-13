赴台灣當詐騙車手 兩港男斷正

【本報綜合報道】台灣新北市海山警分局上月執行巡邏勤務時，發現一名香港男子鬼鬼祟祟地在郵局提款，一查之下發現他以觀光名義赴台，一邊旅遊一邊打工當詐騙車手（中間人）。海山警方約一周後鎖定另一名車手，於台中市將他查緝到案，發現也是來自香港，二人均依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。

埔墘派出所4月時掌握到有詐騙團夥，以個人資料被入侵、扣款設定錯誤、訂單錯誤或取消會員訂閱等話術欺詐13人。警方擴大追查發現另一名33歲陳姓男子涉有重嫌，盜領156萬餘元（約40萬港元），上周一（5日）下午前往台中市西屯區逮捕他，他亦是以觀光名義從香港赴台當車手。兩名車手供稱，在香港時由朋友介紹工作，只需替客戶代領現金，每日便可獲約3,000港元。