康體通推新系統 1人1日最多抽3場

【本報訊】現時用作預訂香港公共康體服務的「康體通」已使用逾20年，政府早前宣布將開發新系統取代「康體通」，預計在明年下半季可分階段投入運作，又特別在當中加入防止炒賣場地的功能，包括實名登記、承諾不會轉讓場地等。立法會民政及文化體育事務委員會昨日討論有關事宜。會上政府承認目前未能壓抑炒風，又透露日後每一名市民每一日最多只能抽到3個場地。有議員則憂慮即使有新的應用程式亦無助解決炒場人士，又問到當局有否方法應付用作炒場的機械人程式。

政府透露當局在設計新系統時已加入防止炒賣場地功能，包括實名登記、在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能。另外，市民在新系統下訂場及簽場時，須作聲明承諾會在場使用該設施，並不會透過任何形式轉讓用場許可，否則可能會觸犯《盜竊罪條例》（第210章）第16（A）條，並有機會因而被判監禁。

新系統會分階段推行，將在下月起接受用戶登記，預計2023年下半年推出第一階段的核心功能，包括帳戶登記及管理、設施預訂、活動報名、電子繳費及流動應用程式。至於第二階段包括團體預訂申請、大型活動管理、度假營地分配、健身室管理等，則於2024年推出。

促加強反機械人程式遏炒風 議員陸頌雄指出現時炒場問題仍未杜絕，憂慮即使有新的應用程式亦無助解決炒場人士，因為有利可圖，要求政府加強執法。他又要求政府針對性地協助有需要團體，如體育會、學校，讓他們使用場地。署理康樂及文化事務署署長徐曉露指康文署會與執法部門加強合作，相信有阻嚇作用，又表示現時部分團體均可以預先訂場。

議員吳傑莊則關注政府有沒有方法可以在服務器上處理用作炒場的機械人程式。徐曉露回覆指政府會加強使用反機械人程式，又指日後每一名市民每一日最多只能抽到3個場地，相信可以釋放更多場地。