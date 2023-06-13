黑幫壟斷香港仔魚市場 黎智英佔中頻密會同門叔父

窒礙活化涉足賭業 多番掃蕩無果 本地黑幫長期壟斷香港仔魚市場海鮮批發生意鏈，操控魚市場海產價格及供應量，引起執法部門的關注並多次掃場。近日香港發生的斬人事故，背後亦不乏黑幫中人的身影，當中黑幫人物「阿松」賺取巨款後，更染指本地及澳門賭檔生意，其同門「刀疤剛」，於2014年佔領行動期間，與現時已身陷囹圄的壹傳媒黎智英過從甚密，疑曾從中收取巨額報酬，並藉此接觸泛民中人，為自身撈取政治本錢，從中漁利。

黑幫「和合圖」日前被揭發橫行香港仔魚市場，阻礙港島南活化魚市場的規劃發展，另又涉染指多個行業，據指包括政商界及娛樂界，連早幾年本港發生的街頭騷亂，「和合圖」亦有牽涉其中，而「刀疤剛」亦是該幫派中最廣為人知的頭目之一，更指其靠攏黎智英「搵食」。搭上黎智英的「刀疤剛」已年屆60歲，是黑幫「和合圖」已故話事人「阿肥」之門生，在江湖刀光血影中打滾多年，案底和身上傷痕均纍纍。

多次密斟 刀疤剛貼身護送 2014年佔中期間，「刀疤剛」是黎智英的座上客，多次拜見黎與其密斟，若黎需要離開中環佔領區，「刀疤剛」亦會貼身護送，為其殿後把風，直至黎抵達分域碼頭街登車安然離去。佔中展開後，據悉，多個黑幫收近3,000萬元巨款捲入佔領行動，「刀疤剛」背後的「和合圖」便是其一，主要用來召集青少年到佔領區助威。染指佔領行動後，「刀疤剛」借助泛民黨派的政治資本，借勢參選筲箕灣東濤苑立案法團，最終成功當選為委員。

「刀疤剛」同門「阿松」亦在香港仔魚市場壟斷海鮮批發生意鏈，賺得盆滿缽滿，其業務之後延伸至本地非法賭檔、澳門賭廳及賭船，甚至有已解散的公民黨執委牽涉其中。據指，「刀疤剛」昔日仍風光時，會出席「和合圖」在香港仔酒樓舉辦的幫會飲宴，與魚市場話事人「阿松」寒暄。「阿松」的朋黨亦曾借政治投機漁利，一度出任黃店打理人，最終因拖欠員工薪金、「穿櫃桶底」及捲入桃色糾紛而解散。

涉勾結外國 官司纏身 而身在獄中的壹傳媒黎智英（75歲）則官司纏身，他連同集團旗下3間公司蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪違反《港區國安法》一案，已定於今年9月25日開審，並定於8月18日進行預審。另外這宗高等法院的案件，正式開審時會移師往西九龍法院，由三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理，預計審訊需時83天。