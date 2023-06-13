東方之珠號遊維港 7‧1出生免費坐

【本報訊】「七一」假期將至，有遊覽船公司推出免費乘船優惠，凡於7月1日出生的香港市民及遊客，均可於今年7月1日，免費搭乘觀光遊船「東方之珠號」。可供免費乘搭的航班共有3班，乘客可免費登船之餘，享用海上自助餐亦有71折扣優惠。

同享71折海上自助餐 活動日期為今年7月1日，當日生日的市民及遊客可免費乘搭指定東方之珠遊船航班，包括「歡樂時光‧維港遊」、 「幻彩詠香江‧維港遊」 ，以及「紫醉金迷‧維港遊」航班。為確保免費搭乘活動的順利進行，凡可免費搭乘的市民及遊客需在入閘或上船時向工作人員出示身份證或其他有效證件，以確認生日日期。由於航班位置名額有限，先到先得，免費船票僅限本人使用。

東方之珠遊船有限公司旗下經營的「東方之珠號」遊船於2021年10月1日正式投入營運，該遊船遊航線途徑中環摩天輪、國際金融中心、尖沙咀海濱長廊、星光大道、西九文化區等多個熱門旅遊景點，為乘客提供了欣賞香港獨特美景的不同視角。