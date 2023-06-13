扁皮鴨復原亮相 孖住上

天氣酷熱或再失場 市民爭相觀賞 在維港暢泳的一對黃色橡皮鴨，其中一隻日前因氣溫過高，避免「中暑」而需「放氣」，淪為「扁皮鴨」送回船廠檢查。昨早10時前，一艘船隻載有該隻「扁皮鴨」回到維港展出地點。主辦方職員用4條長繩將黃鴨固定，隨後有人潛進水中充氣。昨午12時31分，該「扁皮鴨」恢復巨大的原型，重新回到海上暢游。有市民擔心天氣持續炎熱，巨鴨會否再變回「扁皮鴨」。

昨有市民表示，2013年曾欣賞該巨鴨，今天再次見回巨鴨，並且由「單身鴨」，變回雙鴨重游尖沙咀海旁，感到愉快，認為是好事成雙。

黃鴨成港人集體回憶 有其他觀賞市民指出，黃鴨在童年時候陪伴很多小孩，認為是另一種回憶。首次來欣賞巨鴨的市民Vincy表示，因為早前突然少了一隻巨鴨，昨天是特意前來碰碰運氣，看看「扁皮鴨」是否已重新充氣，她直言兩隻巨鴨在維港游泳會較一隻好。但她坦言擔心巨鴨因天氣問題而再一次需要「放氣」，故盡快前來欣賞。

荷蘭藝術家兼負責構思黃色巨型橡皮鴨的霍夫曼指出，他曾與巨鴨一同遊歷地球不少地方，認為展示巨型橡皮鴨亦有挑戰性，其中最大挑戰為天氣因素，直言在氣溫炎熱時，即使是巨型黃鴨也需休息。他認為，不少網民寫出具創意的字句，對此十分感動，又令他感到本港社會氣氛的活力和本地人具創意的思維。

早前其中一隻黃鴨懷疑因漏氣而變為「扁皮鴨」，令旁邊另一隻「大黃鴨」顯得形單影隻。黃鴨主辦方早前表示，在例行檢查時，發現其中一隻橡皮鴨因天氣熱氣壓升變繃緊，考慮後決定主動放氣以減風險，而另一隻則未發現異常情況。早前有網民在社交網站發布的影片顯示，兩隻巨鴨原結伴游香江，豈料其中一隻巨鴨，身形慢慢消瘦，定睛一看，猶如熱鍋上的牛油，原本豐滿的身軀隨着填充氣體漏出，直至乾癟。根據以往紀錄，是次已非黃鴨首次遇險，其2013年首次來港展出12日後亦曾破損漏氣。