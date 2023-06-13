北都組統籌辦事處 丘卓恒訂綱領

【本報訊】政府銳意加快推進北部都會區的發展，就此發展局昨日成立北部都會區統籌辦事處，以統籌、倡導及推動北都發展工作；並由曾任發展局副秘書長（規劃及地政）的丘卓恒，出任北都統籌辦事處主任，及將在年內制訂和公布北都行動綱領和具體發展計劃。

發展局發言人表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，計劃涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，多個政策局和部門均會參與，有關辦事處將承擔整體統籌和推動的工作；而該處的日常主要職務包括制訂創新的規劃及土地政策與執行安排；加強與相關決策局或部門的協調工作；就北都相關的發展方針和優次向高層團隊提供策略性建議；與內地機構緊密和定期聯繫，以及就北部都會區的相關發展推動公眾參與，並且進一步加強與持份者溝通。

公務員事務局局長楊何蓓茵就表示，丘卓恒為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心能在新崗位提供專業高效的服務。根據政府資料顯示，丘卓恒1997年加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。

曾任發展局副秘書長 他曾在多個決策局及部門服務，包括民政事務總署、前民政事務局、前環境運輸及工務局、房屋署、行政長官辦公室及保安局；而他於2016年3月至2018年12月出任保安局副秘書長，於2018年12月至2023年2月轉任發展局副秘書長（規劃及地政），並從今年2月起出任北部都會區籌備辦公室主任。