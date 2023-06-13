22萬人蝸居劏房 團體促拍板建屋

【本報訊】粉嶺高球場用地建屋計劃，城規會收到逾6,000份反對意見書，數量大幅拋離支持建屋的意見，是否代表能直接影響城規會的委員決定？規劃署前署長凌嘉勤表示，早年新界東北新發展區亦只有7份支持意見，而反對則多達5萬份，最終城規會亦就新界東北發展「開綠燈」，可見數量並不代表一切。關注團體則重申，本港有大量市民居於環境惡劣的劏房，促當局盡快在高球場興建公營房屋。

昨日城規會公聽會，有不同團體表達意見。其中，香港社區組織協會數名成員在會前到場請願，要求城規會維持相關土地作公營房屋用途。社協副主任施麗珊指，目前有超過22萬名居民，正居於環境惡劣的籠屋、板間房、劏房等不適切居所，急需改善居住環境。她稱，高球場用地原先預計提供1.2萬個公營房屋單位，原應最快可於2029年入伙，她擔心項目未來興建的單位將會減少，令輪候上樓時間更長，遂要求盡快通過高球場建屋計劃。

高球賽事主辦方或移師 聲稱特地來港「撐」香港高爾夫球會的「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones昨日表示，若當局收地建屋令高球場失去8個球洞，將會影響日後再舉辦國際賽事的機會。他指，賽事主辦機構將會重新審視原定在今年10月在該高球場舉辦的巡迴賽，不排除會移師其他國家舉行，預料本港因而損失5.5億元的賽事經濟收益。