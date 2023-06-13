高球場建屋遇阻滯 前官員撐無可取替

業界出招力保 憂損國際賽質素 港府早前向城規會建議，將粉嶺高爾夫球場內原計劃興建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶。城規會昨日開會討論相關事宜，並聽取公眾及團體意見。席間有前官員批評規劃署決定不合理，更指粉嶺高球場方案無可取替；惟高球場代表「出口術」，指正籌備明年舉行國際賽，憂建屋影響賽事質素。

粉嶺高爾夫球場其中32公頃將收回發展公營房屋，城市規劃委員會接獲6,791份申述，當中約95%反對擬議建屋發展。

促當局力保1.2萬伙供應量 城規會昨日舉行公聽會，出席的規劃署前署長凌嘉勤表示，粉嶺高球場建屋方案已適當平衡房屋及保育等各方面，符合港府對社會的承諾及承擔，亦是香港未來10年公屋供應能否達標的重要因素。凌強調，目前公屋供應出現「頭輕尾重」，當局要力保首5年的公屋供應不會脫軌，否則會對公屋供應造成巨大打擊。

他再三強調一旦高球場用地原定供應的1.2萬伙單位「脫軌」，當局再無法覓得土地在原定時間和規劃下提供同等供應，直言是對整體公屋供應有重大打擊，認為當局不應放棄於高球場建屋計劃，亦不應短暫改劃相關用地為「未決定用途」，為規劃增加不確定性。

早前鄉議局提出發展丙崗村來代替發展高球場，但凌嘉勤指出目前不可能有其他替代用地，能夠符合原先粉嶺高球場的規模及進度。

籲城規會聽取正反意見 此外，凌嘉勤稱留意到反對項目的意見有逾6,000份，支持意見相對較少；他形容情況是進行規劃工作的「永恒困局」。他解釋，規劃建議往往是對現有狀態的改變，既得利益者會覺得其利益受損，必定會大聲反對；反之因規劃得益的人士現階段或未知自己將會得益，因此支持聲音會較少，惟他認為城規會不應只看到反對意見。

作為「既得利益者」的香港高爾夫球會，其會長郭永亮指高球場是體現香港國際地位的地標，並指正積極爭取明年舉辦規模較香港高爾夫球公開賽大12倍、每場投資額近5億元的賽事。郭指出，要舉辦這些賽事，3個18洞球場「缺一不可」。

惟他指建議發展方案，將使高球場舊球場減少8個球洞，等同少了一個球場，因為剩下來的球洞將不符舉辦比賽標準，直接影響本地及國際賽事進行。