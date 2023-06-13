醫健：成視在人 砂眼可致盲 杜絕仍需時

港人或未有聽過「砂眼」此眼疾，但在埃塞俄比亞，卻是多年來一直肆虐流行的傳染病。砂眼雖然具高度傳染性，但易於治療和預防，是世界上最古老的傳染病之一，早於8,000年前的冰河時代已從人類骨骼中發現該病毒。如果不及時治療，它會導致極度疼痛，並隨着睫毛向內轉動並劃傷眼睛而反覆感染，形成疤痕，最終導致永久性失明。

需改善飲用水及環境衞生 早在1993年，世界衞生組織已訂立消除全球砂眼的目標。奧比斯在2003年起，於埃塞俄比亞分發防治砂眼的抗生素，20年後的今日，剛好創下分發一億劑抗生素的紀錄，單是2022年就有340萬劑，我們的目標是在2030年或之前消除當地的砂眼問題。

要消除砂眼，除了分發抗生素，還包括對致盲階段（砂眼性倒睫）進行手術治療、面部清潔以及環境改善，尤其是改善飲用水供應和環境衞生條件，減少傳播風險。目前，我們已成功降低當地南部各族州的砂眼患病率，接近一半地區已達到消除砂眼的門檻。至今仍有190萬人因這種熱帶疾病而失明或喪失視力，需要大家的慷慨支持，共同達成救盲目標。奧比斯