檢討有條件釋放機制 學者憂精神病患者被標籤

【本報訊】當局正檢討《精神健康條例》下「有條件釋放」機制，並探討「社區治療令」的可行性及有效性。學者對此表示有保留，擔憂或適得其反，甚至增加精神病患者的社會標籤。

香港中文大學社工系講師丁惟彬表示，若擴大有條件釋放，估計有自殺行為患者可獲納入有條件釋放。惟他指，根據過往前綫經驗，用強制治療的手段處理有自殺及暴力行為的患者，效果都不理想，患者可能表面服從，心裏未必如是，甚至可能不再去求醫，憂慮會適得其反。

恐令求助者卻步 丁亦質疑，社區治療令未能找出無病識感的患者，反而會令有意求助的市民卻步，增加隱性患者。他又擔心相關措施或會向社會釋放精神病患者高風險、容易出事的訊息，增加社會標籤。此外，精神病患者未必完全信任醫生，有機會在覆診時隱瞞真實情況，期望醫護及社工改變觀念，與病人建立互信。

當局表示，正檢討有條件釋放機制，範圍包括讓患者出院前，檢視家庭及社區環境狀況，至於會否推行社區治療令，要求精神病患者在某情況下必須接受社區治療。當局又指，部分國家推行治療令的成效不理想，需要詳細探討對香港是否有效。