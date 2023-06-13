屯院擴建急症室周四啟用

【本報訊】屯門醫院急症室擴建部分將於周四（15日）啟用，新急症室較以往大一倍，並新增控制傳染病風險設施，而入口將會遷至手術室擴建大樓地下。醫院指會增派醫護照顧新、舊急症室的病人。

面積大一倍 10間診症室 屯門醫院手術室擴建大樓陸續投入服務，其中急症室翻新擴展後，建築面積達3,800平方米，設有150張等候區座椅、4個登記櫃位、5個分流站增及10間診症室等，並新增發燒等候區及標準負壓診症室，處理有傳染病風險的病人。

擴建部分將於周四早上8時正式啟用，新急症室入口將設於新大樓地下，距離現時的入口約30米。若病人在早上8時後抵達舊急症室，醫院指會有職員指示前往新入口登記，舊急症室則會在所有病人離開後停止運作，並進行翻新，強調整體急症室服務不受影響。

新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良表示，急症室交接當日會調動多一倍醫生及75%護士人手協助同時處理新舊急症室病人。他又說，新急症室的所有廁格均設監察儀器，若使用者有一段時間無活動，便會響起警報，職員會即時查看情況。

新大樓的產房及產科專用手術室於去年11月已投入服務。而新深切治療部、手術室亦將於下月及第4季投入服務，屆時手術室數目將增加20間。院方相信手術室數目增加，未來可預留更多名額供預約手術使用，減輕預約手術輪候時間。