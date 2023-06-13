地區康健中心推先導計劃 為市民提供精神健康評估

【本報訊】為加強支援其他有精神健康需要人士，政府擬於地區康健中心推出先導計劃，提供精神健康評估，並與社區機構合作跟進，及早轉介高風險個案。當局指，目前計劃仍處於研究階段，未有細節。有學者要求當局訂立明確目標，包括康健中心駐診精神科醫生數目。

根據評估 分流患者 醫務衞生局副局長李夏茵表示，康健中心作為社區支援的接駁點和樞紐，在基層醫療扮演重要角色。當局打算透過中心為市民提供精神健康評估，再根據評估與地區團體合作及跟進，將患者分流至不同地方，例如輕度精神問題會轉介至社署地區服務單位。她又指，計劃考慮與受過精神科培訓的家庭醫生合作，惟數量未必很多。

精神健康諮詢委員會委員陳友凱表示，當局設立地區康健中心時，早應加入精神健康服務，現時才探討新增服務，反映社會不重視精神健康。他表示，精神科醫生具備豐富精神病理學經驗，認為中心必須有他們參與，分流患者才有顯著成效，建議政府加入實際目標，包括在康健中心駐診的精神科醫生數目。

基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財表示，地區康健中心可擔當篩選、轉介和管理的角色，而現時全港數百名家庭醫生曾接受精神健康相關培訓，兩者合作、分工做得好，可發揮很大作用。例如中心人員可照顧輕度抑鬱等輕度患者，協助評估其狀況，必要時作出轉介。