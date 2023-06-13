人手不足核心重災 精神支援措施難改

專科醫生比例遜世衞指標 公私營合作待加強 鑽石山荷里活廣場斬人駭案，揭示社區精神健康支援服務不足。就政府日前提出10項加強支援措施，有學者批評大部分是現行措施，形容建議「比較虛、唔夠實」，認為問題核心是人手不足，擔心未能增加人手，情況很大機會原地踏步。當局承認，近年人手流失導致個案經理及嚴重精神病患者比例擴大，但有信心今年第4季能達標。

相關10項加強措施中涉及增加人手，擬今年第4季前把個案經理與嚴重精神疾患患者的比例，進一步優化至不超過1比40。然而，類近建議早於2017年《精神健康檢討報告》中已提出，當時建議於3至5年內落實降低至1比40。

死撐有望第4季達標 醫務衞生局副局長李夏茵昨於電台節目解釋，醫管局近年有許多員工離職，導致上述比例一度達標，但之後又再擴大。她強調，醫管局今次提出的目標是不超過1比40，當局會視乎人手再調低比例，有信心於今年第4季達標。

至於本港目前僅400多名精神科醫生，遠低於世衞建議的700人，李說國際指標是否有用要視乎當地本身情況，又說公私營精神科醫生現時已有合作，可探討能否加強合作。

她又不認同荷里活廣場斬人案與資源人手及跟進不足有關，僅指若能增加人手，相信有助支援嚴重精神病患人士。

精神健康諮詢委員會委員、港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱不認同李說法。相比同類經濟規模的地區，香港精神科醫生人手只有一半或三分之一，人手不足，以致醫生診症時間短，難以與病人深入溝通。他認為，假如更長時間與病人會面，能有助提早識別患者風險。

陳友凱又指，政府10項加強措施「比較虛、唔夠實」，重申人手短缺是主因之一，若未能解決問題，擔心只會原地踏步，且將壓力推至前線員工身上。

時間匆忙難了解病患 另一委員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵則認為，港府改善精神健康服務上應更大膽、更具體，除個案經理外，亦應增加其他人手，例如精神健康領域的社工。 她又稱，個案經理以外展服務為主，需定期進行家訪。但有復原人士反映，個案經理在診所會面代替家訪，加上會面時間較匆忙，難以深入了解患者情況，期望增加人手之餘，亦顧及質素問題。

陳友凱