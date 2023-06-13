倡公僕加薪4.65％ 華員會稱唔計較通脹

利葵燕

【本報訊】有民調指40%受訪者認為公務員加薪幅度「過高」，於行政會議公布公務員薪酬調整方案前，曾有公務員團隊希望可以高中低層劃一加薪百分之5，以追補過去通脹，而行政會議早前公布公務員薪酬調整的方案，指中、低層劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員則加薪2.87%後，有團隊要求將高層公務員加薪幅度與中低層睇齊，即劃一加薪4.65%，惟方案最終需由立法會財務委員會通過。

華員會會長利葵燕表示，在疫情期間，全體公務員抗疫，而在疫情結束後，政府面對人手不足、政策有時間性和複雜性落實，維持士氣和團結非常重要。她指華員會早前提出劃一加薪5.1%，但考慮到政府有財赤、社會經濟未完全復甦，華員會現時會考慮「唔計較」追補通脹，而是要求高中低層公務員劃一加薪4.65%。

10次不獲加薪均因經濟危機 雖然有民調顯示，40%受訪者認為公務員加薪幅度「過高」，有團體也指行會日前的方案屬「逆市加薪」，不過利指早前希望加薪5.1%是非常「克制」的要求，指公務員都是「打工仔」，而追補通脹是薪酬調整機制內其中一個重要因素。針對人手短缺問題，她指公務員流失「高處未算高」，因此不可以單純靠「捱義氣」就做到，指希望公務員可以「分享」和「分擔」經濟環境。

翻查資料，公務員薪酬自2000年開始僅凍薪6次、減薪4次，發生年份均處於本港遇上經濟危機的時刻。