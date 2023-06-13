唔變通常扮聾 公僕養懶蟲

應對危機關卡重重 專業水平早失蹤 過去有不少政界人士力斥政府官僚、公務員表現不積極，甚至社會上有意見認為公務員養懶蟲。即使被指陋習未除，但在政府出現龐大財政赤字下，公務員卻有望連續兩年加薪，加幅更跑贏通脹。但有最新的民意調查結果顯示，受訪市民對公務員表現的滿意度、14項工作表現及能力評分，大部分「肥佬」，整體滿意度僅2.74分，能力中以「靈活變通」最差，工作表現評分中的「勤政為民」更包尾。有學者指公務員沒有使命感，疫情期間沒有挺身而出為民服務，而「不做不錯」的指令使他們工作僵化，促政府長遠審視應否維持「鐵飯碗」制度。

香港研究協會在今年5月29日至6月5日進行的民調，成功訪問了1,032名18歲或以上市民，以了解市民對公務員表現的意見。1分為非常不滿意、2分為不太滿意、3分為一半半、4分為比較滿意，而5分為非常滿意計算，但公務員整體滿意度為2.74分，評價低於3分的一般水平。

市民寄望公務員以至政府能夠「貼地」及政策到位，然而民調顯示的結果卻差強人意。民調總共有14項工作表現及能力評分，在9項屬於工作表現當中，「勤政為民」則以2.72分排包尾。至於其餘則依次為「維護國家與香港利益」、「廉潔」、「服務態度」、「團隊精神」、「責任感」、「處事公正」及「工作效率」，得分介乎2.74至2.99分。

四成市民認為公僕加薪過高 外界批評公務員短視，沒有國際視野。在5項能力評分中，「靈活變通」評分最低，僅得2.59分，值得留意的是，「靈活變通」亦是14個評分項目中最低分的一個。至於餘下4項能力評分，「危機應對」佔2.83分、「專業水平」佔2.78分、「溝通協調」佔2.64分，及「國際視野」亦只有2.63分。

行政會議早前通過，本年度公務員按薪酬趨勢調查淨指標調整，中低層公務員劃一調薪 4.65%，而高層則調薪2.87%。民調結果顯示，有40%受訪者認為加幅「過高」，表示「適中」的佔34%，認為「過低」的佔16%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔10%。

針對民調結果，香港研究協會負責人呼籲當局進一步完善公務員管理制度，加強公務員培訓，提升公務員隊伍質素，寄語每一位公務員在工作中展現敢於擔當、不畏困難的精神，勤政為民，積極推動香港長遠發展、排解民生憂難，爭取市民的支持。

學者指鐵飯碗導致官僚作風 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指公務員在「勤政為民」的評分低，可從過去疫情期間，很少公務員挺身而出為市民服務看得出來，指很多公務員視工作只是打一份工，沒有使命感。至於靈活變通就較複雜，他指鐵飯碗制度令公務員抱着「不做不錯」的工作態度，即使發生事端亦跟程序去做，近半年許多「甩轆」事件也反映此文化，如運輸署的「易通行」以至「你好香港」的平價戲票活動都弄得一塌糊塗，現行制度不鼓勵公務員變通，政府應審視長遠應否保留「鐵飯碗」制度，「個個都蕭規曹隨，唔做唔錯，唔改個制度根本好難去改變公務員表現。」

疫情期間，公務員表現受到質疑，被指沒有挺身而出。 運輸署的「易通行」早前正式實施，出現甩轆情況。 陳偉強認為「鐵飯碗」制度令公務員難以變通。 公務員隊伍9項工作表現評分