龍七公：制裁港獨歌 維護國安揚正聲

隨着《港區國安法》和「愛國者治港」原則貫徹落實，香港進入由治及興新里程，但政治蒼蠅仍死心不息、嗡嗡作響，延續「黑暴」軟對抗，反覆借憑所謂「港獨歌」掀風鼓浪，強行騎劫港隊的國際賽事，將亂港雜音外移擴散，逾越法治底線，污損國歌尊嚴，冒犯國家形象。為求摧陷廓清，律政司入稟申請並由高院今日處理禁制4項與《願榮光歸香港》有關的非法行為，再而順藤摘瓜，根除其他國安風險，弘揚良法善治正聲。

要掃除一切害人蟲 1963年，毛澤東創作了一闋名為《滿江紅‧和郭沫若同志》的詞章，內容竟是今天香港的現實寫照。其中開首的「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣」，道盡了對政治蒼蠅悖逆歷史潮流，猖獗「反中」、喧囂起哄行徑的輕蔑鄙夷，並隱喻其必然敗亡的命運。應如何處理？則要認真參照該詞章的總結兩句：「要掃除一切害人蟲，全無敵」，就是要堵絕任何意圖亂港的妄思歪念和操作空間，還特區一個太平。

《願榮光歸香港》是為配合黑暴而創作的歌曲，有強烈的「本土」和「港獨」政治象徵，亦對「勇武抗爭」呼應號召。當前黑暴雖已潰散，但軟對抗仍未停息，更在部分網絡平台「助攻」下，該港獨歌一再在國際體育盛事中「被誤植」為「香港國歌」，屢於體現國家主權、表揚國家榮耀的播國歌時刻「被誤播」，丟人現眼之餘，更以內外勾連之勢，肆意對國家主權和國歌尊嚴進行挑釁和衝擊。

律政司申請禁制令，着眼點不僅在針對港獨歌，更在於公開昭示政府既尊重和重視《基本法》保障的權利和自由，以及對港獨零容忍的立場，並嚴守法治原則，嚴斬亂港「獨」根，嚴打任何煽動暴力、鼓吹港獨和分裂國家的人和勾當。同時明確宣示網絡平台不存治外法權，不容散播或縱容港獨，任何輕忽漠視均需承擔法律責任。

禁制令固能有效阻遏港獨訊息傳播，但面對科技進步的挑戰，以及伺機謀亂的敵意操作，政府應化被動為主動，加強執法和善用《港區國安法》，多管齊下，構築法治護欄，扛起禁制令的「去風險」任務，並須盡快推進落實《基本法》第23條立法，貫徹維護國家安全，履行特區的憲制責任。

正如國家領導人在文化傳承座談會所指，國家統一永遠是中國核心利益的核心，即使遭遇重大挫折，也必然是國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷。兼具背靠祖國、聯通國際和多元文化理念等特殊優勢的香港，是維護國家安全的戰略高地，是國家面向世界的重要視窗，有責任堅決果斷地與反中亂港的言行舉措割席，不能盲從西方價值，特別是「舊日好時光」的戀殖想像，而需杜漸防微地清「獨」除亂，並用中國道理、中國經驗和中國理論，維護國安揚正聲，譜寫當代華章。