笑看天下：核污水原來另有威力

日本一意孤行，不理反對，將於今夏排放用作冷卻福島第一核電廠嘅廢水，日前更向廢水排海隧道注入稀釋用嘅海水，廢水排海計劃如箭在弦。中國駐日本大使館早前發表聲明，指福島核廢水排海具不可估量嘅跨國危害。

據悉，福島核廢水自排海之日起，相關放射性物質喺57天內即可擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球。中國駐南韓大使邢海明表示，中韓作為日方近鄰，應從維護本國人命安全及守護全球海洋生態出發，攜手勸阻日方將廢水排海。

日本之所以無視國內外反對，執意推進核廢水排海，一個主要原因就是美國默許。美國對日本的一意孤行，明知核廢水咁傾倒法，影響海洋生態必矣，卻由始至終不發一言！這不是「默許」是甚麼？南韓民眾眼見核廢水排放在即，擔心受輻射影響，近期市面出現搶購和囤積海產，連海鹽也搶個不亦樂乎，導致部分批發鹽庫存沽清。

日本早在2021年已宣布將會把核廢水經處理後排海，時任南韓總統文在寅曾強烈反對，並獲國民普遍支持，畢竟關乎海洋生態及海產安全；之不過，奉行「屈辱外交」嘅尹錫悅上台後，對核廢水問題明顯變得低調，甚至刻意淡化，有內地學者指這是「政治凌駕科學」，背後原因係要按美國要求，改善對日關係。山姆大叔想把美日同盟、美韓同盟關係升為「美日韓三邊同盟」，旨在利用兩國聯合遏制圍堵中國。

尹錫悅獻媚日本，倒向美國，怎敢向日本傾倒核廢水說不！南韓國民對尹錫悅嘅「屈辱外交」大表不滿，明年舉行國會選舉，民眾不滿佢應對核廢水如此窩囊，料執政黨嘅支持率將進一步下跌，選舉隨時會慘敗！核污水原來另有威力。