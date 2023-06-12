冰鑑春秋：朱學恒一人救全黨？

就在民進黨深陷性騷擾吃案醜聞，一案接一案連環爆，讓賴清德與整個綠營左支右絀、焦頭爛額之際，國民黨議員鍾沛君指控自封「直播大王」的評論員朱學恒酒後對她強吻摟抱，還寫下鐵證如山的悔過書！消息傳出時，朱正在直播中，雖然再三強調自己當時飲酒過量「斷片」失去記憶，但承認確有其事，表示自己願意承擔一切後果，旋即暫停直播。

一時之間，處於狼狽捱打狀態、趨近沉默的綠營與側翼，像找到了生命之泉，紛紛活躍起來，不僅四處散布訊息，還集體到鍾沛君的臉書留言，表面上是給予支持鼓勵，實際上卻是窮追猛打，企圖營造藍白平日義正詞嚴、道貌岸然，原來也是衣冠禽獸的氛圍以扭轉局勢。此時，有一批帳號更在網絡上發文聲稱應該原諒朱學恒，認為他不過是一時失慮，並且已經承認錯誤，不應被追殺到如此不堪。看似為朱學恒仗義執言，然而細究這些帳號過往的發言，卻多數居然過去是力挺民進黨的！顯然目的是繼續擴大爭端，讓民眾對藍白支持群眾反感。

朱學恒自己犯了嚴重錯誤，理應付出代價！包括我自己在內平日與朱學恒素有往來的媒體人，沒看到有誰幫他說話，絕對是同聲譴責。與綠營爆發性騷擾醜聞後不是硬拗護航，就是拉人比爛的行徑，根本截然不同。

而朱學恒近年對民進黨炮火猛烈外，對藍白往往也不假辭色，經常冷嘲熱諷，甚至還曾揚言要「揍」韓國瑜！要將他個人的過錯歸咎到藍白陣營，實在太過牽強。可民進黨目前爆發出的醜聞，卻一個個旗幟鮮明和綠營關係深厚，再怎樣也難以撇清。

民進黨想靠朱學恒一人救全黨，恐怕是癡人說夢，回力鏢很快又要轉向了。